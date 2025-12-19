“María Alejandra Benavides está diciendo la verdad”: defensa tras decisión sobre Bonilla y Velasco

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El abogado Jaime López, quien representa los intereses de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, conversó con W Sin Carreta acerca de la decisión de una juez de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

El abogado reiteró que su cliente “está diciendo la verdad”, pues ella “se comprometió a una colaboración con la administración de justicia y, lo que ha dicho, lo refuerzan decisiones como esta”.

“María Alejandra Benavides simplemente entregó un relato coherente, claro y consistente”, indicó.

También sostuvo que la exasesora “nunca participó en ninguna especie de saqueo en cuanto a que ella se haya apropiado de dineros públicos, pero definitivamente sí recibió órdenes y no se manda sola”.

“Lo único que puedo hacer es ser respetuoso, como siempre lo hemos sido, de las garantías judiciales de todas las partes, incluyendo a las defensas en este caso. Dejamos que las autoridades sean las que califiquen”, indicó.

Finalmente, el abogado hizo un llamado a que se respeten las garantías procesales de Benavides y su familia.