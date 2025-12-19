Más de 5.200 emprendedores participan de SamaFest

Santa Marta

Del 18 al 21 de diciembre, la ciudad celebrará SamaFest, el festival gratuito más grande en su historia, una apuesta que integra cultura, emprendimiento, música, gastronomía y entretenimiento en un solo gran escenario.

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo destacó que esta es la primera vez que Santa Marta realiza un evento de esta magnitud enfocado en emprendimiento e innovación, enmarcado dentro de una política pública de emprendimiento y economía creativa, la cual inicia su primer año de implementación.

El evento, de entrada gratuita, reunirá a más de 5.200 emprendedores caracterizados en vitrinas comerciales como el Santa Market, conectándolos con el mundo empresarial, el financiamiento y nuevas oportunidades de crecimiento. El festival contará con un área de 10.000 metros cuadrados, donde se desarrollarán actividades comerciales, culturales y recreativas para toda la familia.

Le puede interesar:

Santa Marta recibirá más de un millón de visitantes durante la temporada de fin y comienzo de año

Samarios y visitantes podrán asistir en familia, con sus mascotas, para apoyar el emprendimiento local realizar sus compras navideñas, mientras disfrutan de música, cultura y una experiencia pensada para todos.