Consejo Gremial pide analizar suspensión de eventual declaratoria de emergencia en vacancia judicial

El Consejo Gremial se pronunció sobre el anuncio del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica para recaudar recursos para financiar el presupuesto de 2026 y afirmó que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215”.

Por eso, le hizo un llamado para que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, “pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto, con el único fin de prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa”.

Y es que el grupo de gremios argumentó que el Gobierno Nacional cuenta con mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar el presupuesto de la Nación que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos.

Incluso, el Gobierno puede aplazar o recortar gastos presupuestales que permitan superar el déficit.

De hecho, el Consejo señaló que la situación fiscal del país es previsible y se venían haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025 al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación, “y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración”.

Además, resaltó que, desde la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el desfinanciamiento, el exceso de gasto y las cuentas improbables de ingresos que contenía el plan financiero para el 2026.

