¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan
Los congresistas Heráclito Landínez y Carlos Meisel conversaron con W Fin de Semana sobre la intención del Gobierno de recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto del año 2026.
¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan
08:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia de impuestos.
Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:
¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan
08:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles