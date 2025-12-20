W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan

Los congresistas Heráclito Landínez y Carlos Meisel conversaron con W Fin de Semana sobre la intención del Gobierno de recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto del año 2026.

¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan

¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan

08:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia de impuestos.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

¿Es conveniente el borrador de decreto de emergencia económica? Congresistas opinan

08:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad