Juez se negó a enviar a prisión a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro por caso Fucoso

El juez 14 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponer una medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro.

Esto, en medio de la investigación que se adelanta por su presunta participación en hechos de corrupción contractual, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

El juez argumentó que la Fiscalía su hipótesis sobre el inminente riesgo y la posibilidad de utilizar los medios del jefe de Estado para evadir a la justicia.

“No consideramos razonable y probada esta inferencia de peligro de fuga”, dijo el juez.

También señaló que ese argumento carece de actualidad y urgencia: “Su único sustento probatorio es de hace tres años, luego de los cuales ha estado en la posibilidad de huir del país, siendo su papá presidente, y no lo ha hecho (…)”.

El juez agregó que “es muy difícil acreditar un riesgo actual con un soporte probatorio e inferencial de hace tanto tiempo, sin que dicho riesgo se haya concretado o intentado concretar”.

