Fiscal denunció que varias personas entraron ilegalmente al SPOA a revisar el caso de Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación reveló, en medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, que varias personas sin autorización ingresaron ilegalmente al SPOA y revisaron el proceso penal que se adelanta en su contra.

Ante el juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la fiscal Lucy Laborde denunció que el sistema de antecedentes y procesos del ente acusador tiene un ingreso no autorizado al expediente y a otros radicados de Petro Burgos por hechos relacionados con corrupción.

Según señaló, los investigadores de la Fiscalía descubrieron la entrada ilícita al sistema SPOA. Esta situación ya fue reportada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Se encontró que una persona no autorizada entró al sistema. Esta situación irregular se informó de inmediato a la señora fiscal general y a los superiores, ya que ninguna persona externa puede acceder o conocer información confidencial de los casos internos”, afirmó.

También dijo que “no todas las personas de la Fiscalía General de la Nación pueden acceder al sistema SPOA”. Indicó que se detectó que quienes ingresaron podrían ser del CTI o de Lavado de Activos.

No obstante, la fiscal del caso aclaró que “no estaban autorizados y eso es lo preocupante. ¿Qué está sucediendo con el SPOA relacionado con este proceso?”.

También señaló que se descubrió que ingresaron no solo a ese radicado, sino a otros correspondientes a las rupturas realizadas dentro del caso matriz.

La fiscal Laborde denunció que la fuga de información del SPOA le habría permitido a Petro Burgos acceder a información privilegiada.

“Como esta es una investigación progresiva, a partir de ahora tenemos unos días para adelantar la investigación, pues podremos verificar a qué unidad pertenece esta persona que ingresó al sistema SPOA y que presuntamente le habría dado la información al señor Nicolás Petro sobre ese número de radicados”, afirmó.

Presunta obstrucción a la justicia

La denuncia se extendió a un riesgo de obstrucción a la justicia.

“No hay otra forma de verificar cómo obtuvo esa información. Si otras personas pueden ingresar al sistema SPOA y le dan la información al señor Nicolás Petro, presuntamente, estaríamos frente a un peligro de obstrucción a la justicia”.

Laborde explicó que dicho acceso sin control afecta directamente la investigación de la Fiscalía.

“En el sistema SPOA se allegan todas las actividades que realiza la policía judicial; se encuentran las órdenes a policía judicial, las actividades, los informes y las actas. Todas las actividades se encuentran allí en el sistema SPOA y, si se ingresa a él, podríamos encontrarnos frente a una posible y presunta obstrucción a la justicia”, afirmó.