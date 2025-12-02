Actualidad

Corte Suprema avala preacuerdo entre la Fiscalía y el general Jorge Arturo Salgado por corrupción

El alto tribunal aceptó los términos de la negociación entre el ente acusador y Salgado, procesado por coimas a cambio de contratos de la Séptima División del Ejército.

General Jorge Arturo Salgado Restrepo Foto: X @ejercito_cedoc

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avaló el preacuerdo suscrito por la Fiscalía y el general Jorge Arturo Salgado, capturado y procesado por corrupción en la contratación de la Séptima División del Ejército.

El general en retiro fue descubierto luego de que direccionara contratación relacionada con alimentos y construcción, en el Batallón 4 Yariguíes, para beneficiar a las empresas Distrilogística e Ingecodi S.A.S. Tras esto, recibió a cambio acceso a tiquetes aéreos para su familia, combustible gratis, pago de cuentas en restaurantes entre otros rubros valorados en más de 150 millones de pesos preliminarmente.

La Fiscalía y el general llegaron a un preacuerdo después de que este asumiera su responsabilidad y reintegrara más de 170 millones de pesos.

La Sala de Primera Instancia en su decisión aprobatoria hizo un llamado a los jueces para que no asuman una posición “pasiva” o “estática” frente a eventuales preacuerdos. Al contrario, planteó que se fijen las audiencias que sean necesarias para poder llegar a consensos que permitan una finalización más rápida de los procesos.

Es ocasiones una decisión judicial de improbación puede generar desánimo en el incriminado, además de ser un mal ejemplo para eventuales procesados que quieran acceder a estos institutos de terminación anticipada y de justicia premial, amén de que no se aprestigia la administración de justicia” indicó la Corte.

La Sala ahora procederá a fijar la condena contra el ex alto oficial en retiro tras la petición de la Fiscalía sobre la rebaja planteada frente a los diversos delitos que cometió y aceptó el general Salgado.

