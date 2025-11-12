Nicolás Petro habría mentido en su hoja de vida ante el Sistema de Gestión Pública, según Fiscalía

En el marco de la audiencia de imputación de cargos de este 12 de noviembre, la Fiscalía aseguró que Nicolás Petro presuntamente habría mentido en su hoja de vida ante el Sistema Integrado de Gestión Pública, SIGEP.

Según la fiscal Lucy Laborde, el exdiputado del Atlántico habría incluido una supuesta vinculación laboral a una empresa de energía. Se trata de la experiencia relacionada con la empresa Delta Limitada.

De acuerdo con Laborde, los hechos tuvieron lugar el 1 de enero de 2020 y se enmarcarían en un presunto cargo de falsedad en documento público.

“Es así como registró en su hoja de vida, en el acapite de reporte de empleos, información correspondiente a una relación laboral con la empresa de energía Delta Limitada, del 1 de enero de 2020”, afirmó.

Lo anterior, según Laborde, cuando Nicolás Petro se posesionó como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

La información, según la Fiscalía, careció de veracidad, dando lugar a la imputación del delito antes mencionado.

