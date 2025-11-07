El ministro del Interior, Armando Benedetti, será llamado al juicio contra Nicolás Petro

En medio de la audiencia preparatoria de este 7 de noviembre, el juez Hugo Carbonó Ariza dio vía libre para que la Fiscalía llame al ministro del Interior, Armando Benedetti, como testigo en el juicio oral contra Nicolás Petro.

De acuerdo con el togado, el ente investigador busca que Benedetti aclare presuntas entregas de dinero al procesado, su finalidad y los espacios en los que se hizo.

“Aseverando en la acusación que un grupo de personas ya mencionadas, que están llamadas como testigos, le suministraban dinero al procesado para que lo ingresara, y eso es lo que quiere saber la Fiscalía, con qué finalidad se daban los dineros y si el testigo 36 (Benedetti), tiene conocimiento de ello para aclarar la situación”, afirmó Carbonó.

Asimismo, el juez indicó que la teoría de la Fiscalía apunta a reuniones en las que, presuntamente habría estado presente Benedetti y le fueron entregados recursos a Nicolás Petro por parte de terceros.

“(…) por eso el juzgado lo encuentra pertinente y lo admite, para que la Fiscalía en el juicio llame a Armando Alberto Benedetti Villaneda ”, señaló.

Adicionalmente, el juzgado admitió que cantantes vallenatos que fueron contratados para fiestas privadas de Nicolás Petro también sean llamados para declarar en juicio.

Se trata de Abel De Jesús Ahumada y Julio César Rojas, q uienes, presuntamente, fueron contratados por el exdiputado del Atlántico, con pagos que superaban sus ingresos legales como servidor público.

“La Fiscalía en estos anexos busca, en el fondo, tratar de, en su teoría del caso, evidenciar que los gastos del procesado eran sobrepasados a su patrimonio y sus ingresos, por eso el juzgado lo encuentra pertinente”, dijo el juez Hugo Carbonó.

