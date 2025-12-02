Fiscalía: Nicolás Petro instrumentalizó su investidura para direccionar contratación en el Atlántico
El ente investigador pidió que el hijo del presidente Gustavo Petro sea enviado a prisión por, presuntamente, haber direccionado contratos entre una fundación y la Gobernación del Atlántico.
“Nicolás Petro instrumentalizó su investidura y su influencia política y social para direccionar la contratación estatal en la Gobernación del Atlántico”, dijo la fiscal Lucy Laborde tras presentar las pruebas con las que busca que el hijo del presidente Gustavo Petro sea enviado a prisión por presuntamente favorecer la entrega de dos contratos entre una fundación y la Gobernación del Atlántico.
