Defensor de Nicolás Petro aseguró que la Fiscalía está “tolerando el fraude procesal” en el caso

En el marco de la inspección que realiza la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al proceso de Nicolás Petro, el abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre el proceso.

En sus declaraciones a medios de comunicación, el también defensor del Presidente de la República, Gustavo Petro, responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación de “tolerar el fraude procesal” en el caso.

Carranza aseguró que, el supuesto delito ya fue denunciado y que se encuentra en manos de la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte.

Adicionalmente, aseveró que, a su juicio, en el proceso se han “metido testigos falsos” y “falsas versiones”, y que se ha permitido que tanto derecha como izquierda “hagan campañas”.

El abogado manifestó que la responsabilidad era de la fiscal general, debido a que no exige a la fiscal del caso “cumplir con su deber”.

“Y aquí la culpa y la responsabilidad de todo esto es de la fiscal general que no hace que la fiscal (Lucy Laborde), cumpla con su deber, que permite la tolerancia en el fraude procesal”, afirmó.

