“Es una trampa al contribuyente”: Bruce Mac Master sobre borrador de decreto de emergencia económica

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió en W Fin de Semana a la solicitud elevada a la Corte Constitucional para que se suspenda la emergencia económica que planea adoptar el Gobierno.

11:36

Bruce Mac Master, director de la ANDI. | Foto: Prisa Media Colombia

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

11:36

