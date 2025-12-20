Andi envía carta a la Corte ante eventual declaratoria de emergencia económica y pide suspenderla

El gremio de los empresarios (Andi) le envió este viernes una carta a la Corte Constitucional ante una eventual declaratoria de emergencia económica, que, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expedirían en las próximas horas, cuando inicia la vacancia judicial.

En la misiva, el gremio le solicitó al alto tribunal “la adopción de medidas urgentes, como la suspensión provisional del decreto declaratorio del estado de emergencia económica”.

Para la Andi, no existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional, contrario a lo que piensa el Gobierno.

“Cuando un Gobierno presenta un presupuesto desfinanciado, y debe acudir al mecanismo de presentar un proyecto de ley de financiamiento pensado como mecanismo para obtener los recursos faltantes, es claro que dentro de las posibilidades previsibles como resultado de un debate democrático en el seno del órgano de representación está que el proyecto de ley sea modificado o, incluso, no sea aprobado por los representantes del pueblo”, se lee en la carta.

Incluso, señala que los $16 billones de pesos que el gobierno espera recaudar sobre el equivale al 2.9% del presupuesto general del próximo año, por lo cual “no existe una explicación clara y mucho menos suficiente para considerar que un faltante equivalente al 2.9% pueda tener repercusiones de una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”.

Asimismo, advirtió que existen mecanismos ordinarios para aliviar la situación como lo son el recorte o aplazamiento de gastos, “además de la clara obligación de la rama ejecutiva para llevar a cabo un ejercicio presupuestal razonable, ponderado y que responda a factores objetivos de cuantificación”.

En este sentido, Bruce Mac Master, presidente del gremio, remata la misiva señalando que “en el evento es que se decrete un estado de excepción sobre bases abiertamente inconstitucionales, estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas, para no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”.

