Esta es “la clave del éxito”, según Tulio Recomienda

Tulio Zuluaga, más conocido como Tulio Recomienda, es un ‘foodie’ Barranquillero que ha incursionado en la forma de combinar la gastronomía con las redes sociales, contando con más de 4.4 millones de seguidores en Instagram, y 3.9 millones en TikTok.

El cocinero es conocido por sus videos de recetas fáciles y deliciosas, recomendaciones de restaurantes, la creación de los festivales de “Burguer Master”, “Pizza Master” y “Sushi Master”, así como sus artículos sobre estilo de vida, crítica gastronómica, trucos, experiencias, historias reales y sus 2 libros: “Tulio en su salsa” y “El mundo según Tulio“.

Teniendo en cuenta el apoyo que da a los emprendimientos colombianos, W Sin Carreta lo contactó y, en una entrevista donde contó cómo fue su 2025, habló sobre los retos que tuvo en las redes sociales frente a los drásticos cambios que han tenido las plataformas y sus alcances.

“Muchas personas vieron bajar sus alcances de manera impresionante; sin embargo, nosotros logramos, en medio de todas las cosas, sostenernos, crecer todavía más, y aprovechar las diferentes situaciones para poder llegar a las personas con mucha más fuerza”, afirmó.

Adicionalmente, se resaltó el crecimiento que tuvieron sus 3 festivales y la forma en la que ayudan a impulsar la economía local.

La clave del éxito, según Tulio

Tal como indicó, su clave es: “Primero; ser muy real, segundo; estar todo el tiempo preparándose, tengo una frase que repito todo el tiempo (...) ¿Tú quieres que te sigan, o quieres que te crean?, Yo soy de los que quiero que me crean, así que paso toda la vida estudiando, preparándome”, contestó Tulio ante la pregunta de cuál era su factor diferenciador.

Este año, a su vez, se hizo parrillero profesional en Argentina, “el país de la carne”, así como estuvo en Japón profundizando sus conocimientos sobre el sushi auténtico, y también recorrió España y Portugal tomando cursos y aprendiendo sobre las recetas auténticas, con el objetivo de que sus seguidores sientan que les habla con experiencia y profesionalidad.

Los cambios que Tulio genera en los pequeños emprendimientos

Se han podido apreciar múltiples casos en los que, luego de una visita de Tulio, los negocios locales disparan sus visitas y ventas. Él los llama sus “callejeros con pedigrí”, y argumenta que el cambio en la vida de dichos emprendedores no lo genera él, se lo acredita a los clientes que escuchan sus recomendaciones y van a ponerlas a prueba.

Frente a esto, añadió: “Yo trato todo el tiempo de hacerle entender a las personas que es lo mismo si cocinas en la calle, o si cocinas en un gran restaurante simplemente por circunstancias de la vida, así que se merecen toda esa gloria que las calles a veces se les ha negado”.

Le puede interesar: 6 chefs colombianos entre los mejores del mundo según ranking internacional; ¿quiénes son?

Escuche la entrevista completa aquí: