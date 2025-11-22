El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Edwin Rodríguez, el chef colombiano que hizo que la sobrebarriga fuera un plato de estrella Michelin

El chef bogotano Edwin Rodríguez estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre cómo alcanzó un gran logro en la gastronomía internacional al obtener una Estrella Michelin para su restaurante Quimbaya, ubicado en Madrid. Lo más destacable de este logro es que el tradicional plato colombiano de la sobrebarriga se convirtió en un referente de su propuesta culinaria de alta cocina.

Rodríguez, quien cuenta con 29 años de trayectoria, de los cuales 18 han sido en España, dedicó su proyecto personal a la “cocina de la memoria”.

Tras una larga década de trabajar en restaurantes de prestigio en España, Rodríguez presentó la idea de Quimbaya desde 2012, invirtiendo cerca de siete años en el proceso. Su filosofía se basa en el principio de que ‘sin tradición no hay vanguardia’, aunque las presentaciones son modernas y refinadas, la esencia de las preparaciones se mantiene intacta. El restaurante es creado como un homenaje a su madre y a las cocineras tradicionales de Colombia.

Este reconocimiento, que llegó luego de que la guía Michelin recomendara oficialmente el establecimiento, permitió al chef cumplir su propósito de contarle al mundo la identidad y el sabor de Colombia

Escuche la entrevista completa:

