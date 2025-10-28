“Los productos de una misma región tienen un lenguaje común”: Laura Hernández, sommelier

Laura Hernández, galardonada como la mejor Sommelier de América Latina, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su reconocimiento.

¿A qué se dedica una sommelier?

“Una sommelier es una persona que está en el restaurante o en una cava a cargo de los vinos. Los almacena, escoge, hace la curaduría, los sirve a la temperatura adecuada y los marida, buscando la armonía ideal entre la preparación y el vino”.

¿Cómo es el proceso para maridar un coctel?

“El proceso se basa en la idea de que los productos de una misma región tienen un lenguaje común. Los europeos lo han hecho toda la vida: unir los productos con las bebidas de una región. Por ejemplo, el cóctel “La Chagra”, inspirado en el Amazonas, tiene sabores umami, tucupí, cúrcuma y patilla, que crecen en las chagras (sistemas agroalimentarios indígenas).”

¿Cómo maneja la presión y la felicidad de los premios internacionales?

“Después de 20 años trabajando para que Colombia fuera reconocida por una propuesta líquida, los premios, más que presión, son como una confirmación de que tenía razón en ser insistente y terca con mi propuesta. Siento que me relajan más, que me presionan”.

¿Qué papel jugó su madre para encaminar esta carrera?

“Mi mamá jugó un papel muy importante. Yo estudié internacionalismo y una maestría en desarrollo, y no estaba tan enfocada en la gastronomía, me parecía difícil y requería mucha pasión. Fue mi mamá quien me sugirió estudiar algo de vinos o algo creativo, incluso ser actriz, siempre llevándome hacia el lado artístico y creativo”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Los productos de una misma región tienen un lenguaje común”: Sommelier, Laura Hernández 15:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: