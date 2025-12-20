Frisby España sigue con su estrategia de apertura: inaugurará puntos de venta desde marzo de 2026

A través de un comunicado, la empresa Frisby España informó que continúa con el plan de abrir varios puntos de venta en este país a partir de marzo de 2026.

También aseguró que, con el objetivo de legitimar el uso de la marca en territorio europeo, ha formalizado un acuerdo de colaboración académica con la Universidad Complutense de Madrid.

Esta alianza busca ejecutar un estudio científico, independiente y metodológicamente riguroso sobre el grado de notoriedad real de la marca Frisby en el mercado español, de conformidad con los criterios exigidos por el Derecho de la Unión Europea en materia de marcas.

Según informaron a W Radio sus portavoces, el estudio, que actualmente se encuentra en fase de elaboración, le servirá para demostrar ante los tribunales que la marca no es notoria (no protegida) en España. Es decir, será un elemento probatorio en los procedimientos en curso adelantados por la EUIPO y la OEPM.

Frisby España también informó que hay varios ciudadanos colombianos convocados por las instancias judiciales en su país en el marco de las investigaciones y demandas penales por amenazas.

