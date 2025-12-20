¿Qué es la queratosis pilaris? Especialista dio recomendaciones para su cuidado

La dermatóloga, Angélica Guatibonza, estuvo en los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre la queratosis pilaris

Esta condición, según la especialista, descrita comúnmente como una ‘piel de gallina’ permanente, es una condición cutánea que suele generar inquietud en quienes la padecen. Según la doctora, este suceso se origina por la acumulación de queratina, una proteína natural, dentro de los folículos pilosos. El resultado es la aparición de pequeños granos ásperos que se localizan principalmente en los brazos, muslos, glúteos y mejillas.

Guatibonza explicó que a diferencia de un escalofrío pasajero, esta es de carácter hereditario y no es contagiosa. Aunque suele ser más notoria durante la infancia y la adolescencia, su intensidad tiende a disminuir con la edad. Un factor relevante es el entorno: los climas fríos suelen “alborotar” la piel, mientras que las temperaturas cálidas favorecen su mejoría.

Cuidados

La especialista advirtió que la queratosis no es acné. Por ello, intentar oprimir las lesiones o utilizar métodos, como estropajos o exfoliantes caseros de forma agresiva, solo provoca irritación y posibles cicatrices.

Para un manejo adecuado, se recomienda:

Uso de productos con urea, ácido láctico y/o salicílico bajo guía médica.

bajo guía médica. Baños cortos y evitar el uso de agua muy caliente.

evitar el uso de agua muy caliente. Optar por tecnología láser para evitar la irritación que causan las cuchillas de depilación.

Aunque no existe una cura definitiva por su origen genético, la queratosis pilaris es una condición controlable que requiere constancia y el acompañamiento de un profesional.

Escuche la entrevista completa:

