Cundinamarca toma las riendas de la salud en Girardot

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey informó que retomará la prestación de los servicios de salud del Hospital San Rafael en Girardot, a través de una operación que será asumida por el Hospital Universitario La Samaritana, institución que en el pasado ya había operado estas instalaciones.

En su calidad de miembro de la junta directiva de la ESE de Girardot, entidad contratante del operador Dumian Medical S.A.S., el mandatario departamental señaló que propuso a la gerencia de dicha ESE la liquidación del contrato vigente, bajo criterios de responsabilidad fiscal y oportunidad social, con el fin de que la infraestructura sea devuelta a la entidad y al departamento, y pueda ser operada por un prestador público.

En ese orden de ideas, se convocó a Dumian Medical S.A.S. a una mesa de trabajo técnico-jurídica, con el objetivo de definir la liquidación bilateral y conciliada del contrato. “Este espacio deberá permitir la suscripción de un acuerdo antes del 29 de diciembre, garantizando los derechos de la entidad contratante y del departamento. En caso de no lograrse un acuerdo, se solicitará el inicio de las acciones legales que conduzcan a la terminación anticipada del contrato, figura contemplada en el mismo”.

Según el gobernador, la próxima semana se realizará un encuentro técnico con el superintendente Nacional de Salud, con el fin de exponer formalmente la intención de retomar la operación del hospital y el cronograma previsto.

En cuanto a la atención durante el periodo de transición, explicó que, durante los próximos 60 días, las EPS deberán asignar los pacientes de atención ambulatoria a las IPS del municipio y de la región. Los casos de urgencias que requieran servicios de mediana y alta complejidad serán remitidos, con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental, priorizando a los pacientes de Girardot hacia el Hospital de Fusagasugá, el Hospital Universitario La Samaritana en Bogotá o las instituciones que cuenten con disponibilidad de camas.