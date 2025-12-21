W Fin de SemanaW Fin de Semana

Judicial

¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica

El abogado Marlon Díaz habló en W Fin de Semana acerca de la solicitud a la Cancillería para formalizar la extradición de Zulma Guzmán, para que sea remitida a las autoridades de Reino Unido y sea traída a Colombia.

¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica

¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica

07:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica

07:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad