¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica
El abogado Marlon Díaz habló en W Fin de Semana acerca de la solicitud a la Cancillería para formalizar la extradición de Zulma Guzmán, para que sea remitida a las autoridades de Reino Unido y sea traída a Colombia.
¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica
07:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales
Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:
¿En qué va el trámite de extradición de Zulma Guzmán? Abogado Marlon Díaz explica
07:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles