Hamás insta a los mediadores a que presionen a Israel para comenzar a reconstruir Gaza

El grupo islamista Hamás instó este domingo a las autoridades de los países mediadores del actual alto el fuego a que presionen a Israel para que permita el inicio de la reconstrucción de Gaza “en lugar de la continua matanza de civiles”, según un comunicado.

“Seguimos pidiendo a los mediadores que tomen medidas serias para frenar estas violaciones y presionar a la ocupación (israelí) para que inicie un verdadero proceso de reconstrucción de Gaza, en lugar de la continua matanza de civiles, ya sea por el derrumbe de edificios bombardeados, la inundación de tiendas de campaña o la muerte por frío”, urgió en un comunicado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem.

Además, Qasem denunció que, a la obstrucción a las operaciones de reconstrucción y el bloqueo israelí a la entrada de materiales de refugio, se suman los ataques “diarios” contra palestinos, como el que mató este domingo a tres gazatíes en el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza.

“Estas violaciones israelíes se producen en un momento en que varias partes hablan de estabilizar el alto el fuego y avanzar hacia la segunda fase del acuerdo para detener la guerra en Gaza, lo que refleja una clara voluntad israelí de continuar la agresión”, añadió el portavoz.

Al menos 406 gazatíes han muerto y más de 1.100 han resultado heridos -según datos del Ministerio de Sanidad local- desde el inicio del alto el fuego, que no ha evitado que Israel siga atacando a quienes considera una amenaza para sus tropas, que aún controlan el 54 % de la Franja.

El viernes, representantes de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron en la segunda fase del plan para Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó el sábado el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, tras reunirse en Miami.

En dicho encuentro, examinaron la primera fase del alto el fuego, que según el estadounidense, “ha producido avances” como la ampliación de la entrada de ayuda humanitaria o la devolución de todos los cadáveres de rehenes israelíes menos uno.

En las discusiones sobre la segunda fase, las autoridades de estos países hicieron hincapié, a su vez, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza “bajo una autoridad gazatí unificada” con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público, anotó Witkoff.

