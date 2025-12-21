Medicina Legal identificó los siete cuerpos de los militares que murieron en Aguachica, Cesar
Por orden de la Fiscalía General de la Nación, los cadáveres serán entregados a un delegado del Ejército Nacional de Colombia.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los siete cuerpos de los militares que murieron en el atentado contra la base militar en el municipio de Aguachica (Cesar).
- Lea también: Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos seis militares muertos
Según se conoció, el pasado viernes 19 de diciembre, sobre las 6:55 de la tarde, ingresaron los cadáveres a la sede de la Dirección Regional Nororiente, en Bucaramanga.
“En esta sede, un equipo interdisciplinario de expertos forenses adelantó el abordaje integral de los casos, conforme a los protocolos técnicos y científicos de la entidad”, explicó el Instituto mediante un comunicado.
Por orden de la Fiscalía General de la Nación, los cuerpos serán entregados a un delegado del Ejército Nacional.
- Le puede interesar: Se debe avanzar en un escudo protector antidrones: MinDefensa por ataque a base militar en Aguachica
“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta profundamente el ataque perpetrado contra una base militar del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar”, concluyó.