Medicina Legal identificó los siete cuerpos de los militares que murieron en Aguachica, Cesar 

Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos cuatro militares muertos

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los siete cuerpos de los militares que murieron en el atentado contra la base militar en el municipio de Aguachica (Cesar).

Según se conoció, el pasado viernes 19 de diciembre, sobre las 6:55 de la tarde, ingresaron los cadáveres a la sede de la Dirección Regional Nororiente, en Bucaramanga.

“En esta sede, un equipo interdisciplinario de expertos forenses adelantó el abordaje integral de los casos, conforme a los protocolos técnicos y científicos de la entidad”, explicó el Instituto mediante un comunicado.

Por orden de la Fiscalía General de la Nación, los cuerpos serán entregados a un delegado del Ejército Nacional.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta profundamente el ataque perpetrado contra una base militar del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar”, concluyó.