Murió la exmagistrada María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional

La exmagistrada María Victoria Calle murió este domingo 21 de diciembre, según confirmó el Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La esposa del expresidente del Gustavo Gómez Aranguren es destacada y recordada como una de las juristas más influyentes en la defensa de Colombia tras su larga trayectoria en la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa, esposa del expresidente del @consejodeestado Gustavo Gómez Aranguren. pic.twitter.com/Rq0e4iixHt — Consejo de Estado (@consejodeestado) December 21, 2025

Es de destacar que la doctora Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos.

Varias figuras de la política han reaccionado a la muerte de la exmagistrada lamentando su partida y exaltando su carrera.

Angélica Lozano, a través de su cuenta de X, escribió: “Descanse en paz, señora magistrada María Victoria Calle. GRATITUD INFINITA por su obra en el derecho y la vida.“.

Claudia López también dejó un mensaje en su cuenta de X: “El legado de la exmagistrada María Victoria Calle nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010. A su familia mi abrazo y cariño”.

Por su parte, Luis Miguel Hoyos anotó: “Hoy ha fallecido María Victoria Calle. Fue magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, pero, sobre todo, fue una jurista que entendió que el constitucionalismo no es mera técnica, sino responsabilidad histórica. La admiré y la valoré; y también ahora, tras su muerte, seguiré reconociendo en ella a la magistrada que más decisivamente transformó la protección jurídica de la discapacidad en Colombia”.