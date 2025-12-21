Murió la exmagistrada María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional
Es destacada y recordada como una de las juristas más influyentes en la defensa de Colombia tras su larga trayectoria en la Corte Constitucional.
La exmagistrada María Victoria Calle murió este domingo 21 de diciembre, según confirmó el Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La esposa del expresidente del Gustavo Gómez Aranguren es destacada y recordada como una de las juristas más influyentes en la defensa de Colombia tras su larga trayectoria en la Corte Constitucional.
Es de destacar que la doctora Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos.
Varias figuras de la política han reaccionado a la muerte de la exmagistrada lamentando su partida y exaltando su carrera.
Angélica Lozano, a través de su cuenta de X, escribió: “Descanse en paz, señora magistrada María Victoria Calle. GRATITUD INFINITA por su obra en el derecho y la vida.“.
Claudia López también dejó un mensaje en su cuenta de X: “El legado de la exmagistrada María Victoria Calle nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista cuando negó la segunda reelección en 2010. A su familia mi abrazo y cariño”.
Por su parte, Luis Miguel Hoyos anotó: “Hoy ha fallecido María Victoria Calle. Fue magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, pero, sobre todo, fue una jurista que entendió que el constitucionalismo no es mera técnica, sino responsabilidad histórica. La admiré y la valoré; y también ahora, tras su muerte, seguiré reconociendo en ella a la magistrada que más decisivamente transformó la protección jurídica de la discapacidad en Colombia”.