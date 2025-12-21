“No tomamos decisiones políticas”: magistrado Hermes Lara sobre captura de Bonilla y Velasco

En diálogo con W Fin de Semana, el magistrado Hermes Lara, quien pertenece al Tribunal Superior de Bogotá y es presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, se refirió a las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro a la medida de aseguramiento intramural contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Tras conocerse la medida, ordenada por la magistrada Aura Alexandra Rosero por la presunta participación de los exministros en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente Petro ha cuestionado la decisión en varias ocasiones.

Al respecto, el magistrado Lara advirtió que en Colombia es importante resguardar las instituciones, como la justicia, de “críticas que son, desde todo punto de vista, salidas de contexto”.

“Desde la Corporación de Jueces y Magistrados nos parece que es un mal mensaje institucional para el país en general que se descalifiquen las decisiones de los jueces cuando no son parte de lo que pretende el Gobierno o cuando sus intereses no son los que respondan a la decisión”, sostuvo.

Por eso, hizo un llamado a que la comunidad en general y, en especial, la Presidencia de la República y sus funcionarios, “atiendan y comprendan que en Colombia no existe una justicia politizada”.

En ese sentido, indicó que los jueces apuntan a la aplicación de la Constitución y la ley, y sobre ese marco es que toman sus decisiones porque así les corresponde: “No somos políticos, la rama judicial no tiene ninguna clase de ascendiente político ni jerarquías. Aquí las decisiones las toman los jueces y, desde ese punto de vista, existen los mecanismos de defensa como bien se conocen por los abogados (…) aquí no hay jueces amigos o enemigos. No somos políticos ni tomamos decisiones políticas”.

Por eso, el magistrado Lara aseguró que espera que las descalificaciones contra la magistrada “no lleven a situaciones que puedan generarle a ella y a su entorno familiar alguna afectación en seguridad o en su vida personal”.

