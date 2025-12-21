Prensa extranjera celebró decisión de Corte Suprema de poner plazo a Israel sobre acceso a Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA) celebró este domingo 21 de diciembre, la decisión de la Corte Suprema de Israel de establecer como plazo máximo el 4 de enero para que las autoridades respondan a la petición de los medios de entrar a Gaza.

Desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, desencadenada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí, las autoridades israelíes han impedido a la prensa extranjera que entre en Gaza de forma independiente.

En cambio, permitieron en casos puntuales que algunos reporteros entraran junto a sus tropas a este territorio palestino, que está bajo bloqueo.

Esta asociación, que representa a los medios extranjeros en Israel y en los territorios palestinos presentó un recurso ante la Corte Suprema para solicitar que sus reporteros tengan un acceso inmediato a la Franja de Gaza.

El tribunal celebró el 23 de octubre la primera audiencia del caso y decidió darle a las autoridades israelíes un plazo de un mes para formular un plan de acceso para la prensa.

Desde entonces, la Corte otorgó varias extensiones del plazo a las autoridades israelíes, pero el sábado decidió poner una fecha final.

“Tras dos años de tácticas dilatorias por parte del Estado, nos complace que la paciencia del tribunal se haya agotado por fin”, declaró la asociación de medios en un comunicado.

“Reiteramos nuestro llamado al Estado de Israel para que conceda inmediatamente a los periodistas acceso libre y sin restricciones a la Franja de Gaza. Y si el gobierno sigue obstaculizando la libertad de prensa, esperamos que el tribunal supremo reconozca y defienda esas libertades”, añadió la FPA.

