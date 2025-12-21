Reciben con honores en Montería a cuatro de los siete militares que murieron en ataque del ELN

Miembros de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Montería, recibieron con honores los cuerpos de cuatro de los siete uniformados que murieron en el ataque terrorista registrado el pasado 18 de diciembre en Aguachica, Cesar.

Se trata los soldados profesionales Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jorge Mario Orozco Díaz y Jhon Fredy Moreno Sierra, quienes eran oriundos de municipios como Sahagún y Puerto Escondido, Córdoba, respectivamente.

A través de la red social X, la Séptima División del Ejército Nacional informó que este 21 de diciembre “fueron recibidos con honores militares nuestros valerosos soldados profesionales, víctimas del vil y demencial ataque terrorista perpetrado por el grupo armado organizado ELN en Aguachica, Cesar”.

“Enviamos un saludo de solidaridad a sus familias y las acompañamos en este difícil momento”, agregó.

Cabe recordar que, en el ataque terrorista más de 20 de resultaron heridas.