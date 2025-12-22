Asesinan a suboficial del Ejército durante sus vacaciones en Flandes, Tolima

El Ejército Nacional confirmó el asesinato del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, del Batallón de Artillería de Campaña N.° 3, en hechos ocurridos en la noche del 20 de diciembre de 2025 en el municipio de Flandes, Tolima.

Puede leer: Secuestran a 18 militares en Chocó en medio de operativo contra el ELN

De acuerdo con un comunicado oficial, “en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue asesinado el sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate”, quien al momento del crimen se encontraba en su periodo de vacaciones.

La institución indicó que, según la información preliminar recopilada por las autoridades judiciales, “el suboficial habría sido atacado en su lugar de residencia por sujetos desconocidos”. No obstante, precisó que “las circunstancias de tiempo, modo y lugar están siendo verificadas dentro de las actuaciones correspondientes”, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

El Comando de la Tercera Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, expresó su rechazo frente a lo ocurrido al señalar que “el Ejército Nacional rechaza de manera categórica este hecho criminal que enluta a la institución”. Asimismo, manifestó su solidaridad con los allegados de la víctima: “extiende sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestro suboficial”.

Finalmente, el Ejército informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención a la familia del uniformado. Según el comunicado, “se dispusieron coordinaciones con las autoridades competentes y se asignó un equipo interdisciplinario para brindar atención y acompañamiento a sus seres queridos en este difícil momento”.

Le puede interesar: Asesinan a lideresa social en Sucre: autoridades ofrecen recompensa para capturar a los responsables

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables de este crimen que vuelve a golpear a las filas de la fuerza pública.