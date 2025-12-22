Con inversión de $330 mil millones ampliarán la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

Santa Marta

La capital del Magdalena continúa fortaleciendo su conectividad aérea con obras en ejecución y proyectos en el Aeropuerto Simón Bolívar, una de las principales terminales del Caribe colombiano.

Una de las obras es la ampliación proyectada de la pista aérea, que pasará de 1.700 a 2.040 metros. Esta intervención, con una inversión estimada de 330 mil millones de pesos, ya cuenta con recursos asegurados para iniciar en 2026 los Estudios de Impacto Ambiental.

De forma simultánea, el aeropuerto avanza en la ampliación de su terminal terrestre. Las obras, iniciadas el 30 de octubre de 2025 y financiadas por el concesionario, representan una inversión de 75 mil millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de 24 meses.

“Nuestro compromiso con Santa Marta es claro: invertir, planificar y ejecutar obras que mejoren la conectividad aérea y se traduzcan en oportunidades reales para la gente”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.