Corte Suprema deja en firme juicio contra Héctor Julio Alfonso, hijo de alias ‘La Gata’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio por paramilitarismo en contra del exrepresentante Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López ‘La Gata’, y uno de los señalados congresistas por vínculos con el Bloque Montes de María.

El caso de este congresista regresó a la Corte -en el peor de los mundos- luego de que fuese rechazado por la JEP al considerarse que su aporte a la verdad fue insuficiente. En dicha instancia transicional Alfonso aceptó haber participado en el proyecto paramilitar en la región, aunque, aseguró que lo respaldó indirectamente y por medio del representante Fernando Tafur Díaz.

La Sala, de forma unánime, rechazó la solicitud de nulidad que presentó el excongresista alegando que tuvo procesos paralelos en la JEP y en la Corte Suprema simultáneamente, lo cual fue despachado desfavorablemente por la Sala de Casación Penal.

Además, la Corte Suprema dejó en firme el rechazo a varias pruebas que fueron solicitadas por Héctor Julio Alfonso, entre ellas las declaraciones de varios exparamilitares como Edgar Ignacio Fierro ‘Don Antonio’, uno de los excabecillas del Frente José Pablo Díaz de las AUC, así como otros exmandos del paramilitarismo.

Con ello, según argumentaba el excongresista, se quería demostrar que el proyecto político de las Autodefensas -posterior a la desmovilización- no se había finiquitado por deficiencias en el proceso de Ralito.

De acuerdo con lo definido por los magistrados, varios de esos testimonios eran irrelevantes para los hechos que están siendo investigados y al tiempo, algunos de los testigos que buscaba presentar Alfonso López, ya habían sido interrogados en otros escenarios, por lo cual su testimonio ya estaba incorporado.

“La Sala advierte con claridad que el defensor que antecedió al recurrente no centró la relevancia de volver a escuchar a estos testigos en lo que ahora se aduce en el recurso. Es decir, no afirmó la necesidad de desmentir o confirmar la existencia de un nuevo grupo ilegal armado comandado por Salvatore Mancuso y Enilce López, ni siquiera hizo una alusión somera sobre esa hipótesis factual” señala la providencia de 29 páginas.

Así entonces, el caso retornó a la Sala de Primera Instancia para que luego del regreso de la vacancia judicial, se dé continuidad a la fase de juzgamiento contra el exrepresentante a la Cámara e hijo de ‘La Gata’.