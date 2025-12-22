Desmantelan banda de colombianos dedicada a robar y estafar europeos usando apps de citas en España

De acuerdo con el informe de las autoridades, son cuatro hombres y cuatro mujeres que alquilaban apartamentos turísticos en España, donde creaban los perfiles en aplicaciones de citas como ‘Bumble’, para mujeres, y ‘Grindr’ en el caso de los hombres.

En las descripciones argumentaban que se encontraban en España visitando a un familiar, que no conocían a nadie y que estaban interesados en ampliar sus círculos sociales. No tenían reparo en utilizar sus fotografías, ya que pasarían máximo tres meses en España y posteriormente eliminarían los perfiles.

Una vez establecidas las conexiones o “match”, las mujeres llegaban al encuentro con sus víctimas, pero no lo hacían solas, arribaban a las citas en compañía de “una amiga”, argumentando que en Colombia era peligroso salir con alguien sin conocerle.

Posteriormente, verificaban si los hombres consumían licor. En caso de que fueran abstemios, los descartaban, pues no era posible suministrarles las benzodiacepinas de color amarillo en la copa, medicamento que ingresaban al país en frascos de vitaminas.

¿Cómo actúa la benzodiacepina y cuál era su uso en el crimen?

Actúa como depresor del sistema nervioso central y produce efectos como sedación, lo que aprovechaban las delincuentes para tomar las huellas de sus víctimas y desbloquear sus teléfonos.

Los encargados de vaciar las cuentas eran los hombres, quienes utilizaban los móviles de las víctimas para hacer compras de electrodomésticos, teléfonos inteligentes, joyas y ropa que después revendían a terceros en plataformas o enviaban a Colombia a través de agencias de envíos.

En total fueron 13 atracos los que cometió la banda.

El siguiente paso, informan los investigadores, era marcharse a Barcelona, París, Milán, Roma y Berlín, para posteriormente regresar a Colombia.