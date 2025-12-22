El Milán vs. Como de Serie A no se jugará en Perth, Australia
El encuentro tenía previsto disputarse en febrero como parte de un plan de expansión, pero finalmente las condiciones obligaron a los organizadores a abandonar la idea.
La deslocalización en Australia de un partido de la Serie A, entre el AC Milan y el Cómo, previsto a principios de febrero, ha sido anulada, anunciaron el lunes 22 de diciembre, los organizadores, tras las críticas hacia el proyecto.
“El proyecto para organizar en Perth el primer partido de un campeonato europeo fuera de las fronteras ha sido abandonado de mutuo acuerdo”, anunciaron en un comunicado conjunto la Lega Serie A y las autoridades de Australia occidental.
“Las dos partes han tomado esta decisión debido a los riesgos financieros incontrolados, a las costosas condiciones de aprobación y a problemas de última hora independientes a su voluntad”, añadieron, sin indicar donde se disputará el partido.
El encuentro de la 24ª jornada de Serie A no puede celebrarse en San Siro, estadio de AC Milan, que será utilizado a principios de febrero para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero).
“Pese al respeto minucioso y riguroso del complejo proceso de autorización, que ha durado varios meses (...) se ha vuelto imposible disputar el partido Milan-Como en Perth el 8 de febrero”, reaccionó por su parte el presidente de la Lega Serie A Enzio Simonelli.
En octubre, LaLiga española había anulado ya un proyecto similar para deslocalizar un partido entre Villarreal y FC Barcelona en Miami.
