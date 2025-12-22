¿En qué van las reparaciones de la Ronda del Sinú de Tierralta?: parte de la obra se la llevó El Jui

¿En qué van las reparaciones de la Ronda del Sinú de Tierralta?: parte de la obra se la llevó una quebrada. Foto: cortesía comunidad (suministrada a La W).

Montería

El alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, dijo que la reparación de la Ronda del Sinú podría tener un costo cercano a los $2.000 millones, recursos que, según él, serían asumidos por el contratista de la obra que perdió parte de su estructura tras una creciente registrada en la quebrada El Jui en mayo 2025, un año después de haber sido inaugurada.

“No puedo decir que hubo mala ejecución, pero no tuvieron en cuenta la protección de la quebrada. En estudios y diseños se dedicaron a proteger del río Sinú, pero no de la quebrada y por el lado más indefenso esta quebrada del Jui, luego de que la administración anterior hiciera un desvío, se aceleraron las condiciones de la quebrada y eso también impactó de manera negativa a la Ronda del Sinú”, expresó el mandatario municipal.

Tras lo expuesto, el alcalde aseguró que solicitaron acompañamiento de la Contraloría y de la Gobernación de Córdoba, teniendo en cuenta que esta última habría financiado el esperado proyecto.

“Este es un proyecto que no habíamos recibido, recientemente se hizo la liquidación y hay un gran compromiso para las obras de reparación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo nos ha acompañado con trabajos de maquinaria amarilla y en enero de 2026 inician las obras de contención, desviación de la quebrada y de reparación”, puntualizó el mandatario municipal.

Asimismo, aseguró que la idea sería recibir la obra como se contrató en un principio para superar las situaciones jurídicas, técnicas y financieras que se han presentado hasta el momento.

“Esta obra que hoy genera angustia, tristeza, de seguro al recibirla como debe ser, generará alegría. Creería que esas obras podrían estar en el orden de los $1.500 millones o $2.000 millones y el contratista tiene un compromiso: con sus propios recursos debe entregar una obra como fue contratada porque solo así la vamos a recibir, de lo contrario no la recibiremos”, concluyó.

Cabe recordar que este proyecto se contrató y ejecutó en la administración del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien es el actual director del Partido Liberal del departamento y esposo de la aspirante a Cámara de Representantes por Colombia Renaciente, Martha Ruiz. Dicho proyecto se habría adjudicado por cerca de $18.000 millones.