Evento navideño liderado por la Gobernación del Magdalena en Santa Marta no cumplía con requisitos

Nuevamente hay diferencias entre la administración distrital y departamental relacionados con la expedición de un permiso, en esta ocasión por una fiesta de navidad liderada por la Gobernación del Magdalena la gobernadora Margarita Guerra aseguró que, pese a haberse cumplido con todos los requisitos exigidos, los permisos no fueron otorgados.

“La idea era hacer 5 shows de navidad pero lamentablemente nos negaron los permisos de funcionamiento por parte de la Alcaldía Distrital, cumplimos con todos los requisitos, todo lo que nos pedían, lo íbamos haciendo pero al final indicaron que tenían que pedirlo con 15 días de anticipación”, dijo la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

Sobre el tema el secretario de Gobierno camilo George se pronunció al respecto asegurando que por parte de la Gobernación, nunca se presentaron las viabilidades que son obligatorias como son: gestión del riesgo, movilidad, policía, salud, pólizas, Sayco Acinpro, por lo cual no contaban con ningún requisito mínimo.

“Solo radicaron un documento, no adjuntaron ni el plan de contingencia ni la certificación de gestión del riesgo, ni la viabilidad ambiental, de policía, movilidad, tampoco las pólizas respectivas; esto que quiere decir que nunca radicaron cumpliendo la ley y se les contestó que debían anexar este tipo de documentos por lo cual no era posible autorizar el evento y aun así tanto por correo como por chat de whatsapp no adjuntaron la documentación requerida”, precisó el funcionario.

Finalmente, la actividad se realizó en las instalaciones de la Gobernación del Magdalena.