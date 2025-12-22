Instalan por primera vez la ‘Mesa de la no Violencia’ con los siete pueblos indígenas de Santa Marta/ Alcaldía

Santa Marta

Los siete pueblos indígenas: Arhuaco, Wiwa, Ette Ennaka/Chimila, Kogui, Wayuu, Taganga y Kankuamo, se reunieron en un mismo espacio para la instalación de la “Mesa de la no Violencia”, un hito que marca un antes y un después en la relación intercultural del territorio.

Le puede interesar:

Policía Nacional recupera más de mil galones de gasolina en Santa Marta

La instalación de la Mesa de no Violencia se realizó en atención al llamado de las comunidades indígenas y como respuesta a las alertas tempranas emitidas por la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este proceso se desarrolla en el marco de la Comisión Quinto Centenario en el Capítulo Étnico y de la Política Pública Indígena distrital, reafirmando el compromiso del alcalde Carlos Pinedo Cuello con la protección de la identidad, los derechos y la permanencia cultural de las comunidades indígenas de Santa Marta.