Policía Nacional recupera más de mil galones de gasolina en Santa Marta

Durante labores de patrullaje en el sector de Don Jaca, uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta, lograron la recuperación de más de 1.000 galones de gasolina que pretendían ser hurtados.

El hallazgo se produjo luego de labores de patrullaje y registro que permitió el hallazgo de una válvula clandestina conectada al poliducto empleada para la extracción ilegal de combustible.

Durante el operativo se encontraron 1.170 galones con gasolina, avaluadas en aproximadamente 18 millones de pesos. Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes.