Gobierno colombiano incauta 27 toneladas de coca, 18 de ellas cerca de las Islas Canarias

El Gobierno colombiano incautó 27 toneladas de coca cerca de las Islas Canarias en un margen de tiempo de 48 horas.

Puede leer: Benedetti anunció fumigación en zonas donde grupos armados obliguen a civiles a cultivar coca

A bordo de varias embarcaciones fueron capturadas aproximadamente 20 personas que trataban de transportar a tierra firme el estupefaciente con el objetivo de hacerlo circular en el mercado ilícito.

En el operativo donde se interceptó la segunda ruta en aguas del Pacífico, participaron Panamá, Australia, Costa Rica y El Salvador.

Lea aquí: Colombia no nominó a nadie a panel que propuso para revisar situación de cultivos de coca

De acuerdo con la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína en Colombia se disparó un 53 por ciento en 2023 hasta alcanzar las 2 mil 644 toneladas; por su parte, el cultivo habría aumentado un 10 por ciento, hasta alcanzar más de 252 mil 928 hectáreas, entre 2022 y 2023.