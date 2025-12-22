Juez dejó en libertad al hijo de ‘Papá Pitufo’, procesado por tentativa de feminicidio

El juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, Bolívar, revocó la medida de aseguramiento intramural impuesta contra Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, por lo que quedó en libertad.

W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación contra la decisión judicial.

Juan Diego Marín Franco está siendo procesado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, porque habría intentado asesinar a su excompañera sentimental con un arma cortopunzante, en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar).

Según se conoció, el juez atendió la solicitud que hizo la defensa del procesado al considerar que habían desaparecido los fines constitucionales para mantener la privación de la libertad, pues se estima que ya no existe peligro para la víctima.

No obstante, para la Fiscalía, la revocatoria de la medida de aseguramiento desconoce los instrumentos internacionales y legales de protección a las víctimas y no tiene en cuenta los criterios de abordaje de los casos con perspectiva y enfoque diferencial de género.

La Procuraduría también presentó recurso de apelación y respaldó a la Fiscalía.

¿Cuáles son los detalles de la investigación de la Fiscalía?

La Fiscalía logró recopilar elementos materiales probatorios que señalan que el procesado habría llegado a la residencia y, luego de sostener una acalorada discusión con la víctima, la habría atacado con un arma cortopunzante causándole graves lesiones en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con los informes de los médicos que atendieron a la mujer, las heridas que recibieron fueron graves y estuvo en peligro de morir.

“La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”, detalló la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado.