Suspenden a empresa de bus en el que viajaban 16 jóvenes que fallecieron en accidente en Antioquia
La Superintendencia de Transporte anunció que ordenaron el cierre por seis meses de la empresa Precoltur y del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Comercializadora Servisuper. La investigación continúa y se podrán enfrentar al cierre total y multas de hasta $ 700 millones.
La Superintendencia de Transporte anunció que suspendieron por seis meses a la empresa de buses Precoltur, que transportaba a un grupo de estudiantes que iban de excursión y se fue a un abismo en Antioquia el pasado 14 de diciembre dejando 16 jóvenes muertos y su conductor.
- Puede leer: CNSC anunció fecha publicación resultados Antioquia 3 prueba escrita: ¿Cómo consultarlos en SIMO?
El Superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, afirmó que encontró hechos “terroríficos” en el Centro de Diagnóstico Automotor CDA COMERCIALIZADORA SERVISUPER y por eso también lo suspendió por seis meses. La razón es que el bus donde viajaban los jóvenes reprobó el 80 por ciento de los ítems para pasar el examen de diagnóstico automotor. Es decir, el CDA aprobó de manera irregular al vehículo y reportó información presuntamente falsa al RUNT.
“De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”, señaló el Ministerio de Transporte.
De este modo, ambas empresas, tanto el CDA como la empresas de buses se exponen al cierre definitivo y multas de más de 700 millones de pesos.
Al respecto, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que no van a permitir que “la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”.
“La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”, agregó la jefe de la cartera.
- Le puede interesar: Medicina Legal terminó la identificación de las 17 víctimas del accidente en Antioquia
Y en el marco de esta tragedia, el Ministerio de Transporte lanzó este lunes la ‘Ruta por la Vida’, un plan integral orientado a fortalecer la prevención, el control y la responsabilidad en el tránsito, como parte del compromiso por reducir los siniestros viales y proteger la vida en las carreteras del país.
“Este plan articula acciones de revisión, reconocimiento, registro, regulación y responsabilidad, con énfasis en el cumplimiento estricto de la revisión técnico-mecánica, el SOAT vigente y las condiciones de seguridad de los vehículos que prestan servicio de transporte”, resaltó la cartera.