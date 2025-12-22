Video | Bus intermunicipal cayó a un abismo en zona rural de Medellín y dejó 12 heridos

Accidente de bus en Medellín. Fotos: Captura de pantalla de video Secretaría Movilidad de Medellín

En video quedó registrado el momento en el que un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, zona rural de Medellín.

Las imágenes de la Secretaría de Movilidad de Medellín muestran el momento en el que el bus no alcanza a frenar, se estrella contra un camión, luego choca contra una casa para posteriormente caer de la carretera hacia un abismo.

Hasta el momento se reportan al menos 12 personas heridas, una de ellas de gravedad, por este accidente vial.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 50 metros”.

Confirmó que el accidente se registró a las 11:31 de la mañana y dejó 12 personas lesionadas, 6 atendidas y dadas de alta en el lugar de los hechos y 6 fueron trasladas a centros asistenciales.

Además, aseguró que las labores de rescate y extracción continúan en la zona.

A las 11:31 a. m. se registró un grave accidente de tránsito en la vía Santa Elena, que involucró un bus de servicio público con 25 pasajeros, que cubría la ruta Rionegro–Medellín.



