Video | Bus intermunicipal cayó a un abismo en zona rural de Medellín y dejó 12 heridos
El video de la Secretaría de Movilidad muestra el momento en el que el bus no alcanza a frenar y cae al abismo cuando cubría la ruta Rionegro - Medellín.
En video quedó registrado el momento en el que un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, zona rural de Medellín.
Las imágenes de la Secretaría de Movilidad de Medellín muestran el momento en el que el bus no alcanza a frenar, se estrella contra un camión, luego choca contra una casa para posteriormente caer de la carretera hacia un abismo.
Hasta el momento se reportan al menos 12 personas heridas, una de ellas de gravedad, por este accidente vial.
De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 50 metros”.
Confirmó que el accidente se registró a las 11:31 de la mañana y dejó 12 personas lesionadas, 6 atendidas y dadas de alta en el lugar de los hechos y 6 fueron trasladas a centros asistenciales.
Además, aseguró que las labores de rescate y extracción continúan en la zona.