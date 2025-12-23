Alias ‘Ramiro’, el objetivo militar cuya huida estaría ligada al secuestro de 18 soldados en Chocó

La W conoció la apariencia física de alias Ramiro, cabecilla del Frente Manuel Hernández, ‘El Boche’, del Frente de Guerra Occidental del ELN. Este hombre era el objetivo principal de la operación que adelantaban las tropas del Ejército Nacional cuando fueron secuestradas en Chocó por cerca de 200 personas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, durante la asonada habrían participado guerrilleros de confianza de este secuestrador, quienes presionaron y amenazaron a la comunidad para mantener a los uniformados retenidos, mientras ‘Ramiro’ escapaba del lugar.

Alias ‘Ramiro’ tiene cuatro órdenes de captura vigentes por los delitos de asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio. Además, es señalado de estar involucrado en extorsiones, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

Las autoridades también lo vinculan con amenazas a comerciantes y con la incineración de vehículos de transporte de alimentos y de pasajeros del servicio público. Su accionar criminal se concentraría en los municipios de Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó, donde ejercería presión sobre comerciantes, campesinos, transportadores y pobladores.

Según inteligencia militar, alias ‘Ramiro’ cuenta con entrenamiento en el manejo, fabricación e instalación de explosivos, así como conocimientos en el uso de armas de francotirador, lo que lo convierte en un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública.

¿Qué dice la Gobernación?

La Gobernación de Chocó informó que una comisión completa varias horas buscando caminos de concertación con integrantes del resguardo indígena La Puria para la liberación de los 18 militares que cumplían una operación en contra del ELN.

La autoridad departamental aseguró que los uniformados fueron despojados de su armamento y que ya fueron interpuestas las denuncias respectivas por parte del Ejército ante la Fiscalía.