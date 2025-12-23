Banco de Bogotá compra la unidad del Banco Itaú enfocada en personas

Banco de Bogotá anunció que emitió una orden de compra para aceptar una oferta mercantil para la cesión de activos, pasivos y contratos con enfoque en banca minorista, presentada por Banco Itaú Colombia y su filial Banco Itaú Panamá.

Es decir, el banco del Grupo Aval comprará el área del Banco Itaú enfocado en personas, mas no la unidad que atiende empresas.

El perfeccionamiento y cierre de esta transacción se sujeta a la previa aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y a las condiciones adicionales habituales para este tipo de operaciones.

“El valor de la transacción se calculará al momento del cierre con base en el valor en libros de los activos y pasivos objeto de cesión”, afirmó el Banco de Bogotá.

Asimismo, señaló que esta adquisición “marca un paso más en su propósito de ofrecer soluciones financieras integrales y experiencias personalizadas que impulsen el progreso de sus clientes y del país”.

Por su parte, el Banco Itaú aseguró que esto lo hace pues inicia un proceso de ajuste en su estrategia para enfocar sus operaciones en Itaú Corporate, que agrupa todos los negocios de personas jurídicas en Colombia y Panamá, en Tesorería, y en las filiales: Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá.

“Esta nueva priorización contempla la firma de un acuerdo para vender activos y pasivos con enfoque en Banca Minorista en Colombia y Panamá a Banco de Bogotá y Banco de Bogotá Panamá”, aseveró.

A ello agregó que, en todo el proceso y periodo de transición, garantizarán a sus clientes la calidad y seguridad en los productos, servicios y canales.

Con este acuerdo, Itaú Colombia cederá los activos y pasivos con enfoque en Banca Minorista de aproximadamente 267 mil clientes que representan ~$6.5 billones en créditos de consumo y vivienda, y ~$4.1 billones en depósitos.

“Itaú reafirma su compromiso con el futuro del país y su visión de permanencia a largo plazo. Así lo evidencia su decisión de convocar en el muy corto plazo una asamblea de accionistas para decretar un aumento de capital de hasta US$100 millones, con el fin de acelerar el crecimiento del Banco y fortalecer aún más su competitividad en el mercado colombiano”, remató la entidad financiera.

Escuche W Radio en vivo: