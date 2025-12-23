Docentes de Chocó anuncian posible bloqueo en vía Panamericana, Pereira-Quibdó, por incumplimientos

Comunidades indígenas del Alto Andágueda, el el departamento del Chocó, anunciaron, a través de un comunicado, que realizarán el cierre de la vía que comunica a Pereira con el municipio de Quibdó, también el corredor vial Quibdó–Medellín, como una acción de protesta por el incumplimiento en la ejecución y giro de los recursos de gratuidad educativa destinados a centros educativos indígenas.

De acuerdo con el comunicado y lo anunciado por el rector, Nelson Murillo, representante de la comunidad educativa, los recursos son administrados por el operador del Centro Educativo Indígena Care Kui.

“El señor siempre viene con muchas dificultades, problemas y por ese señor, por incumplimiento, siempre hemos tenido aquí problema interno, conflicto interno con las autoridades, con las comunidades correspondientes a sus sedes anexas a la institución. Se han visto afectados, pues como tal, la institución Luis Enrique Arce, que atiende 1,143 niños y niñas de transición básica primaria y la básica secundaria y sus sedes anexas.”

Esta situación afecta a instituciones educativas indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó (Chocó). De acuerdo con Murillo, no se han entregado los aportes finales equivalentes al 35 % correspondientes a la vigencia en curso.

Voceros de la comunidad sostienen que han solicitado el cambio de operador sin obtener respuesta efectiva y señalan que se han presentado incumplimientos reiterados y falta de voluntad del operador para resolver la situación. La deuda reclamada asciende a 46 millones de pesos.