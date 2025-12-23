El detrás de la fuerte tensión en Fiduprevisora y Fomag que llevó a salida y reintegro de directivos

Mientras el país se prepara para una celebración navideña, al interior de la Fiduprevisora ese espíritu no se está viviendo. Hay una fuerte tensión este martes por lo que más temprano reveló esta emisora: la salida del Fomag del vicepresidente de la Fiduprevisora, Hermán Bayona, y del director de Salud, Jorge Bernal, y su eventual reintegro.

Conocimos detalles de lo que se está gestando al interior de esa fiduciaria del Gobierno, que maneja la salud de los maestros.

Resulta que desde la presidencia hay molestia por la andanada de despidos que la vicepresidente del Fomag ha realizado, se habla de más de 200 personas en todo el país.

Pues resulta que la nueva presidente de la entidad está en desacuerdo con estos despidos que ha hecho la vicepresidencia del Fomag, que es un área de esa entidad y por eso le pidió la renuncia al vicepresidente Hermán Bayona, y al director de Salud, Jorge Bernal.

Sin embargo, el hecho causó polémica y Fecode, que es uno de los que tiene asiento en la junta del Fomag, está reunido con los directivos de la Fiduprevisora y el Fomag, así como el comité para limar asperezas y concretar el reintegro de los funcionarios.