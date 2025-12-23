Envían a prisión a teniente coronel de la Policía que habría abusado sexualmente de una auxiliar

Un juez de la República envió a prisión al teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides porque, al parecer, habría aprovechado su cargo como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar y abusar sexualmente de una auxiliar bachiller.

Según la Fiscalía, el oficial presuntamente persiguió, asedió e hizo insinuaciones indecorosas a la víctima durante varios días.

“El pasado 8 de diciembre le pidió que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá (Cundinamarca) y, con pleno conocimiento de que se encontraba en estado de indefensión, la agredió sexualmente”, informó la Fiscalía.

También se conoció que el teniente coronel Villamil Benavides supuestamente amenazó a la víctima con obstruir y afectar su carrera en la Policía Nacional si se atrevía a denunciar.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel Villamil Benavides los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual; sin embargo, no aceptó los cargos.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios, el juez ordenó cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión para integrantes de la Policía Nacional.