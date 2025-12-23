Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron acerca del futuro de Marino Hinestroza y la posibilidad de que vaya a Boca Juniors de Argentina o a Santos de Brasil.

En el programa Fútbol y Algo Más de Hernán Peláez y Martín de Francisco este 22 de diciembre, hablaron acerca del futuro del jugador Marino Hinestroza y la posibilidad de que vaya a Boca Juniors de Argentina o a Santos de Brasil.

Escuche el programa completo a continuación:

