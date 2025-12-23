Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron acerca del futuro de Marino Hinestroza y la posibilidad de que vaya a Boca Juniors de Argentina o a Santos de Brasil.
En el programa Fútbol y Algo Más de Hernán Peláez y Martín de Francisco este 22 de diciembre, hablaron acerca del futuro del jugador Marino Hinestroza y la posibilidad de que vaya a Boca Juniors de Argentina o a Santos de Brasil.
