Más de 800 empleos dejó el Samafest en Santa Marta

Santa Marta

Durante cuatro días, el Polideportivo se transformó en un escenario de encuentro ciudadano donde la música, la gastronomía, el arte, el emprendimiento y la Navidad confluyeron para atraer a más de 22 mil personas, dinamizando sectores estratégicos como alimentos y bebidas, transporte, comercio, servicios, así como las actividades de montaje y producción.

La derrama económica total estimada alcanzó los 2.200 millones de pesos, reflejando el alcance del festival y su capacidad de impacto en la economía de Santa Marta.

“SamaFest es una muestra concreta de cómo los eventos bien planificados se convierten en herramientas de desarrollo económico. Aquí no solo hablamos de cifras, hablamos de empleo, de emprendedores vendiendo, de artistas mostrando su talento y de una ciudad que se mueve y genera oportunidades”, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo.

El impacto del festival también se reflejó de manera directa en la industria creativa y cultural, con la participación de más de 220 artistas, entre músicos, artistas circenses, cantantes y bailarines, así como más de 140 emprendedores y más de 30 marcas locales y nacionales, que encontraron en el SamaFest una vitrina para visibilizar y fortalecer sus proyectos.