Procuraduría abrió indagación tras denuncias sobre el Fondo Mixto Sierra Nevada

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación con el fin de investigar las presuntas irregularidades en los procesos contractuales del Fondo Mixto Sierra Nevada con el estado, fondo público/privado que ha sido señalado como un “contratadero”.

Precisamente frente a esto, el Ministerio Público definió entrar a investigar 49 contratos suscritos por el Fondo con diversas entidades, y bajo prestación de servicios.

El ente de control señaló que tratarán de establecer si en el marco de dichos contratos, se vulneraron manuales de contratación.

“El Ministerio Público busca verificar las posibles anomalías en la gestión de 20 personas naturales para el apoyo a la supervisión de contratos de obras e interventoría financiados con recursos del Sistema de Gestión de Regalías”, se lee.

Asimismo, la Procuraduría indagará si además, sí se cumplieron los objetos contractuales. “La Regional de instrucción del Cesar busca esclarecer las justificaciones legales y financieras para el presunto anticipo que se pago a los contratistas, cuando al parecer no se cumplió con el objeto de los bilaterales firmados” explicó el ente de control.