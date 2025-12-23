Santa Marta: turismo sostenible como eje de desarrollo en el Caribe colombiano

Colombia

Santa Marta fue uno de los puntos clave de la Expedición de La Hora del Regreso, una iniciativa que recorrió distintos territorios del país junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y la estrategia País de la Belleza, con el objetivo de visibilizar destinos que representan la diversidad, el potencial y los retos del turismo en Colombia.

Durante el recorrido, el equipo de La Hora del Regreso destacó la importancia de Santa Marta como uno de los destinos más representativos del Caribe, no solo por su valor histórico —al ser la ciudad más antigua de Colombia— sino por su capacidad de integrar naturaleza, cultura y sostenibilidad. La cercanía con la Sierra Nevada, los parques naturales, las comunidades indígenas y la oferta de turismo de sol y playa posicionan a la ciudad como un punto estratégico para el turismo nacional e internacional.

La visita permitió evidenciar cómo el turismo se ha convertido en una herramienta de desarrollo económico y social, impulsando iniciativas locales que promueven la conservación ambiental, el empleo y la identidad cultural. Santa Marta avanza así en un modelo que busca equilibrar el crecimiento turístico con la protección de sus ecosistemas y el bienestar de sus comunidades.

Desde esta región, el mensaje fue claro: el turismo sostenible es una apuesta de país y Santa Marta es uno de sus principales referentes.