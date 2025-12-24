Asesinan a hombre dentro de una camioneta en el sector del mercado de Santa Marta
El hecho ocurrió en el sector de El Pueblito, donde la víctima fue atacada con arma de fuego mientras permanecía dentro de un vehículo, frente a un establecimiento comercial.
La víctima fue identificada como Junior Urbano Pindo, quien se encontraba al interior de una camioneta marca Ford, de placas FRT-777. De acuerdo con información preliminar, sujetos armados se acercaron al automotor y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.
Tras escuchar varias detonaciones, personas del sector alertaron a las autoridades. Unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al sitio, acordonaron la escena y activaron un plan candado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ubicar a los responsables del homicidio.
Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento de los móviles y responsables del crimen.
Cabe señalar que, en menos de tres horas, se registró otro homicidio en la ciudad, esta vez en la tienda y estadero Los 2 Hermanos, ubicada en el barrio Santa Fe, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes en ambos casos.