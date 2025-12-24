Bolsonaro abandonó temporalmente su sitio de reclusión para una cirugía en Navidad

(FILES) Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Brazil's public prosecutor's office approved on December 23, 2025 a request from lawyers representing former Brazilian President Jair Bolsonaro to release him from prison so he can undergo surgery for an inguinal hernia on December 25, according to a document accessed by AFP. (Photo by Sergio Lima / AFP) / SERGIO LIMA

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este miércoles 24 de diciembre, el lugar de reclusión donde cumple una condena de 27 años y tres meses por golpismo para someterse a una cirugía programada para Navidad, con el fin de corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

El líder ultraderechista abandonó la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece recluido en una celda especial desde el 22 de noviembre, hacia las 09.30 hora local (12.30 GMT), escoltado “discretamente” por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados, según las disposiciones del magistrado De Moraes.

Tras un recorrido de apenas cinco minutos, el exmandatario, de 70 años, llegó al hospital privado donde le será realizada la intervención este jueves, al que ingresó por el garaje.

La cirugía para corregir las dos hernias inguinales debe durar de tres a cuatro horas y mantendrá internado a Bolsonaro en el hospital entre cinco y siete días, dependiendo de su evolución.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el magistrado, durante su estancia en el hospital el ex jefe de Estado solo podrá estar acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro y las demás visitas solo podrán efectuarse con permiso judicial.

Dos de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, también habían solicitado acompañar a su padre durante su hospitalización.

Mientras permanezca internado, el líder ultraderechista estará vigilado durante las 24 horas con al menos dos agentes en la puerta de su habitación y otros miembros de la Policía Federal dentro y fuera del centro médico.

El juez también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Bolsonaro fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, el ex jefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

La semana pasada el Parlamento brasileño aprobó una ley que lo beneficia con una significativa reducción de su pena, pero Lula ya anunció que la vetará.

